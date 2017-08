EU-diplomat fann draumejobben i Sogndal

Etter ni år med EU-jobbar i Brussel, Kairo og Lisboa, flytta Zuzana Nordeng til Sogndal for å jobba som EU-rådgjevar.

- Det er utruleg motiverande at ein kan finna interessante akademikarjobbar på ein så fin stad, seier Nordeng i ei pressemelding frå Vestlandsforsking.

Motiverande

Nordeng seier ho trur kanskje at Sogn og Fjordane er den staden i verda med flest forskarar per hovud.

- Då eg budde i Oslo hadde eg ikkje trudd at det fanst noko sånt midt i landet. Det akademiske miljøet er veldig motiverande, med gode forskings- og utviklingsmiljø og høgskule i både Sogndal og Førde.

Nordeng flytta til Sogndal i fjor då ho fekk jobb som forskar og EU-rådgjevar i Vestlandsforsking. Ho vart raskt glad i vestlandsbygda mellom fjord og fjell.

- Her bur me midt i naturen, med frisk luft og reint vatn rundt oss, seier ho.

I framtida kan det verte eit endå rikare forskings- og utviklingsmiljø i Sogn og Fjordane. Det skal Nordeng bidra til.

EU-midlar

I tillegg til å forska innan helseøkonomi, skal ho følgja med på kva som skjer i EU-systemet og bidra til at lokale og regionale forskings- og utviklingsprosjekt kan få EU-støtte. Dette vart mogleg etter at Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet fekk i stand ein utviklingsavtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2016.

Pådrivar

- Fylkeskommunen er ein pådrivar for regional utvikling, og bidreg med desse midlane til å byggja viktig kapasitet i forskingsmiljøa i fylket, seier direktør Merete Lunde ved Vestlandsforsking.

Ho legg til at deltaking i EU-forskinga kan gje krevjande administrasjonsoppgåver, og det krev solide miljø med rett kunnskap.

- Utviklingsavtalen står for viktig delfinansiering av oppgåvene til Zuzana Nordeng, der kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling er viktige verkemiddel. Målet er at FoU-miljøa styrkjer evna si til å delta i EU-prosjekt, og at ein får til ei auke i talet på deltaking i internasjonale FoU-prosjekt som er relevante for regionen.

EU-nettverk

No er Nordeng også blitt prosjektleiar for det nystifta EU-nettverk Sogn og Fjordane. Det nye nettverket ho leiar skal mobilisera til deltaking i EU-programmet Horisont 2020, verdas største forskingsprogram. Målet er at lokale krefter gjennom deltaking i nettverket skal få hjelp til å utvikla gode EU-prosjekt. EU-nettverk Sogn og Fjordane skal jobbe spesielt med prosjekt innan områda klima, energi, miljø og IT. Nordeng synest det er ei spennande utfordring å finna EU-prosjekt som er spesielt relevante for Sogn og Fjordane. Det regionale EU-nettverket er ei ordning i Norges Forskningsråd.

- Gjennom Horisont 2020 kan fylket få høve til å løysa lokale problem med EU-støtte og internasjonale partnarar. Dei problema som finst lokalt, finst også i resten av verda. Så om ein byrjar her, kan ein etter kvart påverka heile kloden, seier ho.

Meir kreativ jobb

Nordeng har doktorgrad i EUs finansieringssystem. Ho har jobba nesten ni år med prosjektleiing og finansiering i fleire EU-direktorat og EU-byrå, der ho mellom anna evaluerte forskingsprosjekt og tildeling av tilskot. No sit ho på andre sida av bordet.

- Eg vil bruke erfaringa mi frå EU til det beste for dei lokale prosjekta. Før var eg ein oppdragsgjevar, no får eg delta i utviklinga av prosjekt. Det er meir kreativt og utfordrande, seier ho.

Frå Kairo til Sogndal

Nordeng er oppvaksen i Bratislava i Slovakia, men EU-diplomatiet hadde teke ho med til Kairo då ho vart gravid og valde å flytta med barnefaren til Oslo i 2013.

- Eg ville heller få barn i Norge enn i Egypt.

I Oslo tok ho ein mastergrad i helseøkonomi og fekk to born. Etter barn nummer to ville ho ut att i jobb, men innsåg at det ville bli vanskeleg å kombinera familielivet med diplomatliv i EU-systemet. Ho byrja å sjå etter andre relevante jobbar, og fann snart ut at det ikkje var så enkelt å finna noko i Oslo. Då utvida ho søkjeradius til resten av landet og fann ei ledig stilling som EU-rådgjevar i Sogndal.

- Eg var ikkje så kjent med resten av landet, og fann ut at dette var eit godt høve til å utforska kva slags liv ein kan få i distrikta.