Etterforskar mogleg overgrep

Regionlensmann Arne Johannessen stadfestar over for Sogn Avis at politiet i Sogndal jobbar med ei melding om det han omtalar som eit mogleg overgrep.

Kvinna er i 20-åra og det moglege overgrepet skal ha skjedd i sentrumsområdet.

- Me etterforskar saka på bakgrunn av informasjonen frå Nattuglene og vil no gjerne ha kontakt med to jenter som snakka med dei om lag klokka 02.00 natt til søndag. Desse har me ikkje fått identifisert og no vonar me at dei vil kontakta politiet.