Etterforskar framleis mogleg overgrepssak

Natt til søndag 27. august vart politiet kontakta av Nattuglene i Sogndal som hadde funne ei kvinne i 20-åra som dei meinte kunne vera utsett for eit overgrep. Politiet starta då etterforsking av saka.

- Det er framleis stor usikkerheit rundt kva som har skjedd, seier regionlensmann Arne Johannessen og opplyser at saka ikkje er avslutta.

- Det står att eit avhøyr. Vedkomane bur ikkje her, og me er difor avhengige av bistand for å få teke avhøyret, seier han.

Politiet gjekk i etterkant av hendinga ut og etterlyste eit konkret vitne. Johannessen opplyser at det no ikkje lenger er konkrete personar dei prøver å få kontakt med, utover dei som dei alt har snakka med.