Ein liten auke i arbeidsløysa

Etter ein lang periode med reduksjon i arbeidsløysa, registrer Nav no ein liten auke på 19 personar i fylket samanlikna med august i 2016.

- Det er ingen dramatikk i dette. Fylket har framleis svært låg arbeidsløyse, og me ser ikkje nokon grunn til at arbeidsløysa skal auke i tida framover, seier direktør for Nav Sogn og Fjordane, Tore Thorsnes, ifølgje ei pressemelding.