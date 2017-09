Bruker mobilnettet til å sjekka kvar turistane kjem frå

Data frå Telenors mobilnett fortel kva for nasjonalitetar som er i området.

- Ved å sjå på talet på utanlandske SIM-kort i nettet og korleis desse beveger seg, kan me planleggja sikkerheit og beredskap, informasjonsarbeid og marknadsføring av turistmåla våre, forklarer Fredheim.

- I juli registrerte me ei rekkje nasjonalitetar som har besøkt Sogndal basert på informasjon frå mobilnettet, seier Ove Fredheim, leiar for Telenor Bedrift.

Gjennom juli månad utførte Telenor ei analyse på Sogndal. Basert på statistikk om mobiltelefonar som koplar seg på Telenors mobilnett i og rundt området, kunne analytikarane hjå Telenor slå fast at av utanlandske turistar var det flest danskar i Sogndal 24. juli klokka 13.00.

Telenor har utvikla ein ny metode som sikkert hentar ut anonymiserte data frå mobilnettet. Anonymiserte kundedata frå Norges største mobilnett kan brukast til å byggja smartare transportløysingar, framtidas helse og velferd og skreddarsydde reiselivsopplevingar, heiter det i pressemeldinga.

- Stordata frå mobilnettet kan gje fleire sektorar verdifull innsikt og analyse om reisemønster som aldri tidlegare har vore mogleg. Me kan bruka dataa for å gjera opplevinga av byer, stader og natur betre for dei stadig fleire turistane som besøkjer Noreg, seier Fredheim.

Telenor opplyser at dei stadig finn nye bruksmoglegheiter av mobilitetsdata som både offentleg sektor og privat næringsliv vil ha stor nytte av.

- Trafikkdata gir grunnlag blant anna for studiar av transport og reiser i Norge, og me har alt etablert eit samarbeid med Transportøkonomisk Institutt. Dataa bidreg til å forstå trafikkflyt, betra trafikkløysingar og -sikkerheit, og der samfunnet er mest tent med å investera i vegar, togstasjonar og annan infrastruktur, seier Fredheim.