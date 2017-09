Brann i bustadhus på Årdalstangen

Brannvernet har kontroll på brannen.

Laurdag ettermiddag starta det å brenna i ein einebustad på Årdalstangen. Alarmsentralen opplyser at brannmannskapa var raskt på plassen og starta sløkking.

- Ingen personar skal vera inne i huset. Brannvesen og politi er på staden. Det er ingen flammar, men røyk frå huset, opplyser politiet på Twitter.

KLokka 16.14 melder politiet at brannmannskapa har kontroll og at dei no er inne med varmekamera og kontrollerer huset.