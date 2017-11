Bilistar set lysreguleringa ut av spel

I samband med vegarbeid på E39 mellom Bjørset og Skei har det fleire gonger den siste tida bygd seg opp køar fordi den sensorstyrte lysreguleringa på staden ikkje har fungert som ho skal.

Frå og med denne helga blir det sett inn manuell overvaking av alle dei fire lyssignala mellom Bjørset og Årdal, for å unngå vanskar med trafikkavviklinga. Dette systemet vil gjelda alle helger framover mot jul, so lenge det er lysregulering, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Vegvesenet opplyser at den mest vanlege årsaka til at lysreguleringssystem av denne typen går i stå, er at bilistar ikkje respekterer trafikksignala. Ved lyspunkta står det sensorar som registrer rørsle. Når siste bil har passert, og det ikkje lenger er rørsle framfor sensoren, skiftar systemet til raudt lys. Dersom det kjem til fleire bilar etter at lyset har skifta, og desse bilane køyrer på raudt, vil sensorane kunna bli sette ut at av spel. Med mykje trafikk på vegen, som i helgane, dannar det seg raskt kø.

Ifølgje vegvesenet er det difor svært viktig at alle trafikantar respekterer lysreguleringa og ikkje køyrer på raudt lys. Sjølv når lyset akkurat har skifta, og ein kan leggja seg tilnærma rett bak den siste bilen som passerte på grønt, kan det å køyra forbi det raude lyset i verste fall setja heile systemet ut av drift. Dette vil skapa store vanskar for trafikken som kjem etter, opplyser vegvesenet, som oppmodar alle om å visa omsyn i trafikken og respektera trafikklysa.

Tidlegare i haust var Vegvesenet ute og oppmoda om det same i samband med lysreguleringa i Fardal.