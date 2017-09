39 mista livet i sommartrafikken

39 personar mista livet på norske vegar i sommar. Dette er 11 færre enn i dei tre sommarmånadane i fjor.

- Me er glade for den positive utviklinga. Me kan vera på veg mot det lågaste talet omkomne på norske vegar på 70 år. Vegane er blitt betre, bilane sikrare og førarane køyrer betre, seier Guro Ranes i Statens vegvesen.

I løpet av dei åtte første månadane i 2017 har 76 omkome i trafikken, noko som er 21 færre enn på same tid i fjor. I heile 2016 omkom 135 personar på norske vegar.

Ulukkene er spreidde - og det er ingen spesielle strekningar som utpeiker seg, går det fram av pressemeldinga. Møteulukker og utforkøyringar dominerer statistikken over dødsulukkene.

Vaksne menn dominerer statistikken. Av dei 76 som har omkome så langt i år, er 55 menn og 21 kvinner. 40 av dei omkomne var over 50 år.

I verdstoppen

I 2017 var Norge for andre år på rad eit av Europas beste trafikksikkerheitsland med færrast drepne i trafikken per innbyggjar og lågast ulukkesrisiko.

- Me har sett oss høge mål. Skal me nå desse, kan me ikkje kvila på laurbæra. Det rett og slett ikkje nok å berre halda fram i same spor. Me må jobba enda meir målretta, systematisk og heilskapleg. Samtidig er me heilt avhengige av å tileigna oss og ta i bruk ny kunnskap undervegs, seier Ranes.