Under ein kontroll på Håbakken kontrollstasjon onsdag fekk to køyretøy skriftlege påpakning for teknisk mangel på bremser.

To fekk bruksforbod for manglande lastsikring, og måtte sikra lasta før vidare køyring. Ein semitrailer fekk bruksforbod for knekt bladfjør på aksling inntil den var reparert.

To køyretøy fekk bruksforbod for overlast, og måtte lasta om før vidare køyring.

Under kontrollen vart det gitt eitt overlastgebyr og to dekkgebyr for slitte dekk.