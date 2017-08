- Satsing på betongfag i ferd med å gje resultat

leikanger: Mellom entreprenør-verksemdene i Sogn og Fjordane er det stor trong på fagarbeidarar i betongfaget.

- Totalt har me no ansvar for 177 lærlingar i fylket, mot 167 på same tid i fjor. Heile auken har kome i betongfaget. Samanlikna med i fjor haust har talet på lærlingkontraktar i dette faget auka mest i prosent, fortel Ødegård.

- Me lukkast med å dekkja spurnaden etter lærlingar til dette faget sjølv om me har ein liten nedgang dette året. Dei større entreprenørane treng likevel langt fleire folk som kan verta fagarbeidarar innan betong og forskaling enn me kan gje tilbod om. Difor har me jobba spesielt med å informera om innhaldet i dette faget, og om framtidsutsikta med omsyn til arbeid og inntekt. Ein nyutdanna betongfagarbeidar tenar svært godt, og tek han eller ho arbeid på eit anlegg, er løna spesielt god.

Nils Arne Ødegård seier at samarbeidet med fylkeskommunen og skulane for å leggja til rette for auka rekruttering til betongfaget er svært godt.

- Dei har teke grep for å gje eit best mogleg tilbod i faget med kompetente lærarar. Det hjelp òg at lærlingar får kome inn på skulane og fortelja om kvardagen på ein byggjeplass. I Yrkes-NM i fjor var to lærlingar frå Sogn og Fjordane på sigerspallen. Me fekk sølv både i tømrarfaget og betongfaget og deira forteljingar var inspirerande for dei som i vår skulle gjera sine faglege val for VG2. Me har difor stor tru på at framgangen med omsyn til rekruttering til betongfaget vil fortsetja i 2018 og framover.