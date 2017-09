Tenorar og bassar vil syngja saman att

Etter eitt år i dvale, håpar trufaste songarar i Farnes Mannskor å vekkja koret opp att.

- Me har første øvinga i andre etasje på Gamleskulen tysdag 5. september. Då håpar eg at me skal mønstra minst 15 og aller helst rundt 20 songarar, pent delt på alle fire stemmene i koret, seier Stein Idar Sem-Johansen.

Som dirigent har dei sikra seg kantor Bert Brons.

Farnes Mannskor såg dagens lys i 1935. Sett bort frå dei fem krigsåra, har koret vore aktivt heile tida fram til sommaren 2016. Til første øvinga i fjor haust møtte det berre ti songarar, og leiinga i koret fann då ut at det var lite føremålstenleg å halda fram.

No, snart eitt år seinare, har nokre av songarane bestemt seg for å prøva stabla mannskoret på føtene att. Og i samband med dette prøva få med seg yngre medlemer i koret. Utan at dei tek sikte på å skipa eit ungdomskor.

- Meir eit ungdommeleg kor, enn eit ungdomskor. Det er nok slik at målgruppa vår er 50 pluss, seier Steinar Drægni, som også oppmodar songintersserte karar frå nabokommunane til å bli med.