Kulturhus på kartet

Organisasjonseigde hus i Sogn og Fjordane er no tilgjengelege på Fylkesatlas.

Det er Noregs ungdomslag som gjennom tiltaket Huset i bygda registrerer og kartfestar organisasjonseigde hus i Sogn og Fjordane.

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Sogn og Fjordane ungdomslag gjekk i 2016 inn i ein utviklingsavtale, der målet er å skapa og utvikla gode møteplassar som er tilgjengelege for alle i lokalsamfunna. Å synleggjera alle opne lagshus som viktige kulturarenaer er del av arbeidet for å nå dette målet, heiter det i pressmeldinga.



- Me er glade for at Sogn og Fjordane ungdomslag ved Huset i bygda arbeider for å styrka møteplassane i bygdene våre. Ved å synleggjera og registrera tilbodet i dei ulike husa, viser ein mangfaldet i møteplassar i Sogn og Fjordane og styrker desse. Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer at husa skal vera fylte med aktivitet og ser denne satsinga som ein måte å synleggjera husa på. Det er eit politisk ansvar å styrka rammene for kulturbygga gjennom tilskotsordningar som spelemidlar til kulturbygg, seier assisterande fylkesdirektør Ingebjørg Erikstad.