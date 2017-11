Semje om fjerning av maskinskatt

Forhandlarane frå regjeringspartia og KrF og Venstre vart onsdag samde om statsbudsjettet for 2018. Mellom anna er dei samde om å fjerna eigedomsskatt på kraftlinjer og produksjonsutstyr på verk og bruk, og kommunar som blir råka av inntektssvikt skal kompenserast.

Industrikommunar som Årdal og Høyanger blir særleg råka av bortfall av skatten, og Sogn Avis har tidlegare sett søkjelyset på konsekvensane av dette.

Les også: Tappar Sogn for hundrevis av millionar

Tidlegare i haust var ordførarar frå regionen i Oslo for å markera sin motstand mot framlegget. I den enkelte kommune er det også ropt eit kraftig varsku om at inntektssvikten vil gå på velferda laus.

Blant dei som har engasjert seg for fjerning av skatten er Norsk Industri og Norsk Skogeigarforbund.

- Me er svært nøgde med at det er oppnådd semje om å avvikla maskinskatten. Dette vil gi auka investeringar i norsk industri og styrka verdiskapinga, seier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein i ei pressemelding.

I ei melding frå Høgres stortingsgruppe kjem det fram at partia er samde om budsjettet for 2018, og under merknader og anmodingar er skattefjerninga omtala.

Som følgje av semja blir utfasing av skatten forlenga frå fem til sju år og overgangsordninga fasast inn over sju år. Master og linjer i transmisjonsnettet («monstermaster») og nettanlegg blir framleis ilagt eigedomsskatt.

Partia kjem også med eit anmodningsvedtak: «Stortinget ber regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eksisterende inntekter som følge av endringene oppad begrenset til 500 mill. Kompensasjonen gjelder ikke nyetablering etter 1.1.2017 og bortfaller hvis virksomhetene nedlegges»