Selina kjappaste jente

Selina Asperheim Barsnes vart kjappaste jente i mål uavhengig aldersklassar, i den første utgåva av løpet Hydro Rundt i Øvre Årdal.

Ho sprang dei om lag 6,5 kilometerane på tida 30.56.

Ann Kristin Midtun kom på ein fin andreplass med tida 31.35 og Hilde Asperheim på tredje med 33.11

Ann Kristin vant klassa kvinner 40-49 år, medan Selina sprang i klasse 12-17 år.

Svein Inge Buhaug hadde raskaste tid totalt og kom i mål på tida 24.35. Med Halvard S. Lysne hakk i hel på tida 24.41.

Per Ove Walaker hadde tredjebeste tid totalt sett med tida 25 blank.

38 aktive løparar stilte til start, noko arrangøren var nøgd med.

- Me er meget nøgd med antal aktive løparar. Men me kunne godt ynskt oss litt fleire enn dei 120 som stilte i trimklassen. Det er første gong me arrangerer dette løpet, og vonar på endå større deltaking neste år. Alt i alt er me veldig nøgd med gjennomføringa, spesielt moro at vêrgudane spelte på lag også, seier løpsleiar Terje Solheim.