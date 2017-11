No kan årdølene kopla elbilen til hurtigladar

For snart to veker sidan kunne energiverket kopla Årdals to første offentlege ladestasjonar for elbil til straumnettet.

- Me har hatt noko pågang etter ladestasjonar, då det er ein del årdøler som har kjøpt seg elbil. I år hadde me sett av 1,6 millionar kroner i budsjettet til ladestasjonar, og det ser ut for at dei to stasjonane som vart tekne i bruk 8. november er bygde innanfor budsjettrammene, seier e-verkssjef Jørgen Luggenes ve Årdal Energi KF.

Enova

Luggenes fortel at dei har fått tilsegn frå Enova SF om tilskot til etablering av ladestasjonane.

-Me har fått tilsegn om inntil 200.000 kroner i tilskot for kvar av dei to ladestasjonane. Det vil seia til saman inntil 400.000 kroner, seier Luggenes.

Den eine stasjonen er plassert på kaien vis a vis Dahls pensjonat på Årdalstangen, medan den andre står på parkeringsplassen på Jotunplassen i Øvre Årdal. Jørgen Luggenes fortel at hurtigladestasjonane, som har eitt ladepunkt kvar, er plasserte under tak, medan dei to vanlege ladepunkta på kvar stad står i friluft.

- Hurtigladestasjonane kan byggjast ut til to ladepunkt til, seier han.

- Har Årdal Energi vurdert å gå over til elbilar no?

- Me har vurdert innkjøp av elbil, men førebels har me ikkje gjort noko meir enn det. Me er framleis litt skeptiske til rekkjevidda elbilane har, seier Jørgen Luggenes.