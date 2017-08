Nattestengt mellom Øvre Årdal og Årdalstangen

Natt til laurdag og natt til søndag blir fylkesveg 53 mellom Øvre Årdal og Årdalstangen stengd frå midnatt til klokka 05.00.

- Utrykkingskøyretøy kan passera. Dei skal melda frå til vakttelefonen på valneg måte. Om anlegget får telefon om utrykning, vil me straks gjere det som er nødvendig for at køyretøy skal kunne passere på ein tryggast mogleg måte, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.

Etter at det glei ut steinar i ei røys ovanfor fv. 53 ved Bremborg torsdag kveld, blir det no jobba med opprydding. Dette fører med seg at vegen blir blir nattestengt mellom klokka 24.00 og klokka 05.00 natt til laurdag og natt til søndag.

Arbeid som blir gjort no er stabilisering og fjerning av stein i røysa over vegen. Arbeidet blir utført med ei gravemaskin som er tilpassa slikt arbeid.

Rensing og stabilisering fører med seg at det kjem mykje stein ned i vegbana, og det er for å få eit effektivt og trygt arbeid at vegen må stengast

Medan oppryddingsarbeidet pågår, er det berre ei open vegbane på staden. Det er difor styrt trafikkavvikling, med vakter eller trafikklys.

- Målet er at me skal ha to vegbaner opne att, så snart me er ferdige med dette arbeidet, skriv vegvesenet.

På dagtid laurdag blir lite arbeid på staden, slik at det mest truleg berre bli korte stopp i trafikken.