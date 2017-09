Måtte lasta om for å få køyra vidare

Statens vegvesen gjennomførte onsdag kontroll på Håbakken i Lærdal. Ein varebil med tilletent totalvekt på 2800 kilo hadde overlast og måtte lasta om før vidare køyring. To vogntog var overlasta og fekk overlastgebyr på høvesvis 4.250 kroner og 6500 kroner og måtte lasta av før vidare køyring, opplyser Statens vegvesen.

Det vart utferda tre gebyr for manglande dokument. Eitt køyretøy var begjært avregistrert, men klarde ordna opp forholdet på plassen slik at køyretrøyet ikkje vart avregistrert. To vogntog fekk bruksforbod på grunn av dårleg lastsikring og eit fekk bruksforbod for stor drivstofflekasje. Eit vogntogfekk bruksforbud for manglar under kontroll av Farleg Gods.

Statens vegvesen opplyser vidare at ein norsk vogntogførar vart innhenta etter å ha unnlate å stogga for skilta kontroll og vart meld til politiet for dette. Ein norsk vogntogførar vart meld til politiet for fleire grove døgnkvilebrot på køyre og kviletida.