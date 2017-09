Sjåførane av to spanske turistbussar er melde til politiet for grove brot på køyre- og kviletida.

Det var etter ein kontroll på Håbakken søndag at Satens vegvesen avdekte dette. Ingen av bussane stogga for kontroll, begge sjåførane er melde også for dette.

Under kontrollen kom det altså fram at begge sjåfører hadde grove brot på køyre og kviletid med manglande vekekviler.

Disse to bussene kom frå kvart sitt firma, begge firma er melde for ikkje å leggja til rette arbeidsdagen for sine sjåfører, slik at sjåførene kan følgja reglane for køyre- og kviletid.

Begge sjåfører vart pålagt 69 timar kvile før videre køyring,

Disse to bussene hadde til sammen 82 passasjerer om bord. Desse vart flytta over på to andre bussar for videre transport til Oslo.