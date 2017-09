Meld for brot på kviletid

Ein sjåfør vart meld til politiet for brot på køyre- og kviletida under ein kontroll Statens vegvesen gjennomførte i Gudvangen onsdag kveld.

Dette var ein mobil kontroll. 84 køyretøy vart stogga, 11 av dei måtte gjennom ein nærare kontroll. I tillegg til sjåføren som vart meld for brot på køyre- og kviletida, vart ein svensk minibuss med kinesisk fsjåfør mistenkt for ulovlig persontransport, heiter det i ei melding frå Statens vegvesen.

Ein fekk bruksforbud og meld for manglende yrkesjåførkompetanse og køyring utan kort i fartsskriveren. Eit vogntog fekk bruksforbud fordi naudsynte løyvedokument ikkje var med.

I tillegg vart ein sjåfør meld fordi han ikkje stogga for kontroll. Det synte seg at han ikkje hadde med naudsynte dokument for dokumentasjon av internasjonal last.

Ein lastebil fekk teknisk mangel for feil med bremsane.