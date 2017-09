Må betala 2,7 millionar i erstatning til fylkeskommunen

Dømd til to år fengsel etter økonomisk utruskap.

Ein tidlegare sjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune er dømd til to år i fengsel etter at han stod tiltalt for økonomisk utruskap mot eigen arbeidsgjevar.



I følgje tiltalen skal han i perioden april 2011 til januar 2015, som toppleiar i fylkeskommunen, bestilt datautstyr, filmutstyr, elektronisk utstyr, gåvekort, verktøy, droner, treningsutstyr, friluftsutstyr, champagnekjølar og røykmaskin med meir, til ein verdi av 3,7 millionar kroner.

Dette brukte han til private formål eller formål som var fylkeskommunen uvedkommande.