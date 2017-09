Køyrde på to kyr

To kyr vart påkøyrde av ein buss på riksveg 5 i Sogndalsdalen søndag kveld.

Klokka 23.20 søndag kveld vart to kyr påkøyrde av ein buss på riksveg 5 i Sogndalsdalen. Den eine kua døydde i samanstøytet med bussen, medan den andre vart so pass hardt skadd at ho måtte avlivast på staden, melder politiet i Sogn og Fjordane på Twitter.

Køyretøyet som var innblanda i hendinga var ein turbuss. Hjå politiets operasjonssentral i Florø får Sogn Avis opplyst at det var vel 30 passasjerar ombord i bussen.

Det er ikkje meldt om personskadar i ulykka søndag kveld.