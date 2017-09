Konkurs kan føra til bostrøbbel i Sogn

Simas-samarbeidspartnar RenoNorden er konkurs og avfallsselskapet jobbar med kriseløysing.

I ei pressemelding opplyser Simas at deira samarbeidspartnar og transportør av avfall, RenoNorden AS, er konkurs.

Simas opplyser at RenoNorden har stått for inntransport av avfall frå hushaldningar og næringsaktørar i heile Simas-regionen.

Han seier at Simas no ventar på at det blir oppnemnd bustyrar. - Bilane køyrer som vanleg fram til bustyrar har bestemt noko anna.

Simas (Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap) er eit interkommunalt renovasjonsselskap stifta i 1994. Eigarkommunane er Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal. Simas opplyser at dei handsamar om lag 14.000 abonnentar, Årdal har eigen renovajonsordning.

Simas har kontrakt med RenoNorden som går ut om to år.

Thomassen håpar bustyrar går inn i kontrakta, slik at renovasjonsrutene kan køyra som vanleg.

- Alternativet blir at me går inn og køyrer i eigen regi, då må me ta over bilane på eitt eller anna vis. Bustyrar har rett, men ikkje plikt til å gå inn i ein konkurs, seier Thomassen.