Keeper scora frå eigen 16-meter

Stig Roar Hovland sende Vik i føringa borte mot Bremanger, men vertane kom knallhardt tilbake.

- Eg prøvde å nå spissen vår med eit langt utspark, men ballen gjekk litt for langt på grunn av litt medvind - og så fekk den ein god sprett og gjekk over keeperen deira, seier Hovland.

Scoringa til Hovland var det einaste som skilde laga til pause, men etter kvilen handla det meste om Bremanger.

10 minutt ut i 2. omgang ultikna heimelaget ved Martin Klagegg Hauge. Seks minutt seinare sende Tobias Lyngstad Bremanger i føringa.

Aruna Ntege Cone auka leiinga igjen etter 67 minutt til 3-1 og på overtid la Håvard Mjølkeråen på til 4-1 før Eirik Rylandsholm fekk æra av å fastsetja sluttresultatet til 5-1.

- Me prøver gjennom kampen, men så går dei opp i 3-1 og me får litt hengehovud. På slutten slepp me inn to enkle mål, seier Hovland, som gjerne skulle sett at scoringa hans vart avgjerande.

- Då hadde eg lagt opp!