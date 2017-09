Her er Hovland attende i Sogndal-drakt

Even Hovland (28) har skrive under på ein 3,5-årskontrakt med Sogndal Fotball.

28-åringen blei presentert på Fosshaugane Campus måndag saman med Sogndal-trenar Eirik Bakke og sportsleg leiar Håvard Flo.

- Me er veldig glade over at Even no kjem heim til Fosshaugane Campus for ein periode. Han er ein av dei beste midtstopparane i landet, har internasjonal rutine, og vil gi klubben eit løft inn mot ein spennande haustsesong, seier sportsleg leiar Håvard Flo til klubbens heimeside.

Midtstopparen har skrive under på ein kontrakt som binder han til klubben ut 2020-sesongen.

- For oss var det heilt naturleg at Even kom hit, når valet tilslutt landa på spel i Norge. Even er ein del av Sogndal Fotball, han er ein av oss og bygda. Me har ein lang historie i lag, seier Flo, og legg til at klubben ikkje skal stå i vegen om det dukkar opp større klubbar på bana.

- No kjem Even inn som ein leiartype, han skal få tid til å spele seg opp på nivået me veit han har inne slik at han kan få sjansen til å reise på eit nytt opphald i utlandet.

