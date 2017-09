Hadde flagg, vimplar og vifte i frontruta

Lastebilsjåfør meld for redusert sikt etter kontroll på Håbakken.

Statens vegvesen gjennomførte tysdag tungtransportkontroll med kviletidskontroll på Håbakken i Lærdal. 22 køyretøy vart kontrollerte. Femten køyretøy fekk skriftlege manglar og fire fekk bruksforbod. Ein lastebilførar vart meld for ikkje å ha stogga for skilta kontroll, og meld for å ha redusert sikt ut av frontrute grunna flagg, vimplar og ei vifte i frontruta. Ein lastebilsjåfør vert meld for grove brot på køyre og kviletid. Ein annan lastebilsjåfør vert meld for grove brot på døgnkvile. Førar hadde 4 timar og 51 minutt kvile i 24 timersperioden der reglane krev minimum ni timar samanhengande og for mange reduserte døgnkviler i ei veke, opplyser Statens vegvesen.