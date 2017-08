Fjord1 med halvårsresultat på 240 millionar kroner.

Nyleg børsnoterte Fjord1 ASA betra resultatet me9 98 millionar kroner frå første halvår 2016 til 2017.

- Det er gledeleg å kunne presentera gode kvartals- og halvårsresultat for eigarane våre berre nokre veler etter at me vart notert på Oslo Børs, seier administreande direktør Dagfinn Neteland i Fjord1 ASA i ei presssemelding.

Fjord1 ASA, som vart børsnotert 15 august i år, la fram resultatet for første halvår 2017 tysdag. Resultatet etter første halvår lyder på 239,4 millionar kroner, mot 141,5 millionar kroner same periode i fjor.

Omsetnaden dei seks første månadene enda på 1.373 millionar kroner, mot 1.147 millionar kroner i same tidsrom i 2016.

- Høgare volum, samt stabil og sikker drift gir betre marginar. Turistsegmentet viser også betring i omsetnaden som følgje av utleige av fleire fartøy, seier Neteland.