Dyr oljesølopprydjing

Oppryddinga etter oljesølet i Flåm vil kosta mellom 250-300 000 kroner.

Hamnestellet som eig bassenget, saman med kommunen, har alt kjøpt inn åtte nye lensar.

- Det er dyre ting og trist når slik skjer. Når det er sagt må eg sei at me er veldig nøgde med resultatet. Ein ser ikkje spor av olje i fjorden no, seier hamnesjef, John Erik Johnsen.

Sørensen seier det skal søkjast regress frå den som kan knytast til utsleppet.