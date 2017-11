Fleire bilar har onsdag ettermiddag hatt vanskar me då halda seg på vegen i Sogn. Fylkesveg 55 mellom Sogndal og Gaupne var stengd ved Inre Hafslo i retning mot Marifjøra, etter at ein bil hamna i grøfta. På omkøyringsvegen via gamlevegen på Lambhaug var det også bilistar som fekk trøbbel. Også der hamna ein bil i grøfta.