Bil i fjellveggen - fire til lege

Vegen er stengt.

Fire personar vart tekne med til lege for sjekk etter ei trafikkulukke på Rv55 ved Grinde mellom Leikanger og Hella fredag ettermiddag.

Det var ikkje naudetatar på ulukkesstaden då vedkomande tok biletet, men ein redningsbil var på plass for å få bilen ut av vegen.

Folk på staden rapporterte tidleg til Sogn Avis at det kunne verke som det ikkje var fysiske personskade, men at dei som var i bilen virkar noko forvirra.

Sogn Avis er blitt kontakta av fleire personar som kom til ulukkesstaden og som reagerer på at det gjekk lang tid før det kom naudetatar til staden.

Ulukka skal ha skjedd like før klokka 16.30.

- Det var redningsbilen som kom først og fekk bilen ut av vegen slik at trafikken kunne passera, om lag samstundes kom Sogn Brann og redning. Ambulansane møtte me litt lenger inne og politiet møtte me på Slinde. Då hadde det gått nesten ein time sidan ulukka skjedde, fortel dei til Sogn Avis.