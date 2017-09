Ap størst i skulevalet

- Regjeringa fører ein politikk som ungdom ikkje vil ha.

Tettast på Ap er Senterpartiet som fekk 20,0 prosent av røystene, opp 6,7 prosent. Også MDG og SV kan notera seg for ein fin opptur. MDG fekk 9,0 prosent av røystene (opp 6,6), SV 8,1 prosent (opp 3,3). Leiar i Sogn og Fjordane SU, Otelie Auflem Tenden, tykkjer resultatet er svært gledeleg for SV.

- SV har auka med 3.3 prosent i Sogn og Fjordane. Dette er større

auke enn nasjonalt, der resultatet vart opp 2.5 prosent til 10 prosent. Dette er eit lagarbeid. Gjennom heile skulevalkampen har vi opplevd at elevane har vore interessert i kva vi står for, seier Otelie Auflem Tenden i ei pressemelding.