- Svein Bakke i 1975. Håvard Flo i 2001. Og Even Hovland i 2017

Signeringa av Even Hovland handlar om langt meir enn det reint sportslege, seier dagleg leiar i Sogndal Fotball, Egil Mundal.

Hovland signerte kontrakt ut 2020-sesongen med Sogndal i dag, og er dermed attende i gamleklubben ti år etter at han kom dit for første gong.

- Dette er viktig sportsleg, men óg kulturelt. Denne overgangen kan samanliknast med då Svein Bakke kom attende frå Eidsvoll i 1975 og då Håvard Flo kom hit i 2001. Begge desse to har vore med på å fortelja kva kultur som er her, når det gjeld lojalitet og samhald. Even kunne vald kva klubb han ville, men han kom til Sogndal, seier Mundal til Sogn Avis.

- Det er eit sterkt signal på at Sogndal er konkurransedyktig på å vera ein god utviklingsarena. Dette vil vera bra for dei unge gutane i garderoben, og vonleg vil det gje Even ein ny start.

Vil utatt

Hovland sjølv - som først takka nei til Sogndal i sommar - fortel at han hadde tilbod frå klubbar i utlandet, men at ingen av desse var fristande nok til å hoppa på. I tillegg har fleire norske lag vore på bana dei siste dagane.

No håpar han i staden på å re-starta karrieren i gamleklubben, for så å koma seg ut att.

- Litt av motivasjonen for å koma hit er at eg skal koma meg attende til utlandet. Det er målet. Sogndal har sluppe meg før, og eg veit at alt er opp til meg sjølv viss eg presterer. Gjer eg det godt her får eg sjansen til å reisa ut att, seier Hovland til Sogn Avis.

Ikkje nedtur

Han var tysklandsproff og landslagsspelar for kort tid sidan, men tykkjer ikkje det er ein nedtur å vera tilbake på Fosshaugane.

- Nei, det er det ikkje. Eg ser fram til å koma i gong att med normal fotballrytme etter lang tid utan kampar. Motivasjonen er som den alltid har vore, og eg må setja ein strek over det som har vore og sjå framover, seier Hovland.

I Sogndal er han allereie godt etablert med hus, sambuar og to ungar.

- Svigermor har budd i huset, så det står klart. Her har me trygge omgjevnader, og dette er bra for familien.

Éin av sju

Signeringa av Hovland gjer at Sogndal no har heile sju midtstopparar i stallen. Likevel var det aldri aktuelt å ikkje henta spelaren attende.

- Sjølv om me hadde hatt ti stopparar i stallen, så hadde me uansett signert Even. Han var utruleg ønskt her, og då den sjansen kom måtte me ta den. Det var ikkje noko å tenkja på. Det er ikkje ofte ein får slike moglegheitar, seier trenar Eirik Bakke, som stadfestar at Hovland er aktuell til å re-debutera allereie i heimemøtet med Haugesund komande søndag.

- Eg veit at han vil tilføra oss mykje, både sportsleg og gjennom den typen han er. Han vil få ein stor plass i forsvarsrekkja vår, og er ein anna spelartype enn det me har der frå før.

Får gå